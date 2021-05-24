Земельна реформа збільшить ВВП України на 1,5% - Милованов

Реалізація земельної реформи додасть у бюджети різних рівнів близько 2 млрд дол., або близько 1,5% ВВП.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов, виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля» під час панелі «Напередодні запуску ринку землі», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З моєї точки зору, реформа повільна і обрізана. Економічний розвиток буде повільнішим. Але він все одно буде. За нашими розрахунками (Київської школи економіки), навіть такий варіант реформи в наступні роки це додасть приблизно 2 млрд дол. Тобто близько 1,5% ВВП», - заявив Милованов.

Найголовніше, на його думку, що реформа дозволить тим людям, які сьогодні працюють і мають землю в своїй власності, отримувати фінансування під заставу цієї землі за білими, а не за сірими схемами. І це важливо, бо дозволить підняти продуктивність виробництва на землі і «потроху ставати всім багатшими».

«І місцевим громадам, тому що вони будуть збирати більше податків. І (отримуватимуть - ред.) більше інвестицій в землю», - підкреслив радник голови ОПУ.

Милованов зауважив, що "дуже позитивно" дивиться на "цю історію" і сподівається, що все буде добре

Також він наголосив, що потрібно буде пильно слідкувати за тим, щоб при запуску земельної реформи не було рейдерства та інших зловживань. Але, на думку ексміністра економіки, обмеження купівлі в одні руки 100 тис. га сільськогосподарської землі допоможе правоохоронцям вчасно реагувати на можливі зловживання.

«Ця реформа з обмеженням 100 га землі в одні руки гарантує, що якщо і будуть намагатися захопити землю, це будуть робити через якихось людей, в них обмежені обсяги будуть, треба мати систему підставних осіб - це Міністерство юстиції і правоохоронні органи побачать в реєстрах. Будем моніторити, як земля передається», - запевнив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2021 року Президент України Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання. Форум "Україна 30. Земля", присвячений запуску ринку землі в Україні, розпочався 24 травня і триватиме до 26 травня.

Виступаючи на форумі «Україна 30. Земля», Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Відповідний законопроєкт (№2194) Верховна Рада ухвалила 28 квітня.