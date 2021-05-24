Важливо імплементувати ухвалені земельні закони – Лещенко

Імплементація всіх земельних законів, які були ухвалені на першому законодавчому етапі земельної реформи, є найбільш відповідальною її частиною.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля».

«Ми зараз провели лише законодавчу частину земельної реформи. Але найбільш відповідальна частина – це імплементація всіх прийнятих законів. В нас є стратегія розвитку земельних відносин, де графічно за чіткими дедлайнами прописана вся нормативно-правова база, яка необхідна для нормального повноцінного запуску ринку землі», - заявив Лещенко.

Він зазначив, що в Україні було прийнято найбільш консервативну редакцію земельної реформи у Східній Європі, і всі сусіди України мають значно ліберальніші умови запуску ринку землі.

«Ми вважаємо, що це абсолютно виправдано, оскільки суспільство має переконатися в тому, що це про справедливість, про відкриті дані, про те, щоб дати доступ виробникам до фінансування. Це про те, щоб був сталий розвиток агросектору», - підкреслив міністр.

Окрім земельної реформи своїм пріоритетом Мінагрополітики бачить розвиток зрошення в Україні. Також важливим, зауважив урядовець, є агрострахування, тобто повноцінна підтримка аграріїв у випадку форс-мажорних обставин.

Окрема увага надаватиметься державній підтримці малих та середніх агровиробників, з адресною дотацією, з відповідною оцифровкою всієї інформації про малий те середній аграрний бізнес через державний аграрний реєстр. Для досягнення цієї мети, повідомив Лещенко, було напрацьовано відповідний закон про державний реєстр.

«Ще один важливий пріоритет – це збільшення валового виробництва зернових та олійних культур і збільшення додаткової вартості на кожну одиницю виробленої продукції. В рамках затвердженої стратегії Агро-2030 ми детально виписали дорожню карту. Вона зараз затверджена в постанові Кабміну. І в нас є все для нормальної повноцінної роботи», - підсумував Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2021 року Президент України Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання. Форум "Україна 30. Земля", присвячений запуску ринку землі в Україні, розпочався 24 травня і триватиме до 26 травня 2021 року.

Під час виступу на форумі «Україна 30. Земля» Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Відповідний законопроєкт (№2194) Верховна Рада ухвалила 28 квітня.