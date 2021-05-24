Фінансова підтримка для придбання землі надаватиметься за програмою «5-7-9%» – Лещенко

Фінансова підтримка аграріям під час впровадження ринку землі надаватиметься за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля».

Він зазначив, що у відповідності до стратегії земельних правовідносин, фінансова підтримка під час перехідного періоду у впровадженні ринку землі буде надаватися за державною програмою «5-7-9%».

Також міністр наголосив, що передача землі громадам перестає бути гаслом, а є фактичним та юридичним моментом, оскільки з моменту підписання закону “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” відбувається повноцінне відновлення права органів місцевого самоврядування на розпорядження землями.

Лещенко підкреслив, щоб мати повну відкриту систему даних про те, хто власник землі, хто скільки платить податків на цій землі, в який спосіб вони набуті, потрібно оцифрування землі. І кожен громадянин України зможе в режимі реального часу отримати доступ до всієї інформації.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2021 року Президент України Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання. Форум "Україна 30. Земля", присвячений запуску ринку землі в Україні, розпочався 24 травня і триватиме до 26 травня 2021 року.

Під час виступу на форумі «Україна 30. Земля» Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Відповідний законопроєкт (№2194) Верховна Рада ухвалила 28 квітня.