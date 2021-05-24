У держави за період мораторію вкрали земель площею з два Кримські півострови – Зеленський

За час дії мораторію на продаж сільськогосподарської землі в Україні було вкрадено державних земель площею у два Кримських півострови.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Земля», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За роки мораторію деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю, яка дорівнює площі двох півостровів Крим. Безумовно, ми зробимо все, щоб повернути і те, й інше», - зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, за час мораторію померли майже 1 млн землевласників, а вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою у Європі.

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«Колишні парламенти не змогли не те що провести земельну реформу, а навіть розпочати обговорення відповідних законів. Натомість їм вдалося, на мою думку, інше – вони утворили всередині країни фактично офшор площею понад 8 млн га», - переконаний Президент.

Він пояснив, що це був сірий тіньовий ринок, де землю «легко купували, дуже легко продавали, збирали врожай і заробляли мільйони без сплати будь-яких податків, офіційного працевлаштування і соціальних гарантій для людей».

Зеленський додав, що, за попередніми підрахунками, було незаконно привласнено близько 5 млн га державних земель України.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

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Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.