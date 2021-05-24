Зеленський підписав закон про земельну децентралізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Підписання закону відбулося під час виступу на форумі «Україна 30. Земля», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон № 2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною Конституцією», - зазначив Зеленський, коментуючи закон перед його підписанням.

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Глава держави зазначив, що цей документ прибирає у «кабінетного чиновника» функцію оформляти право на землю, а також остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями.

Президент наголосив, що підписаний закон чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 28 квітня ухвалила закон №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Народні депутати більше місяця, з 16 березня, розглядали поправки до цього документа, яких було внесено 3128.