Лещенко анонсував здешевлення кредитів для аграріїв на придбання землі

Лещенко анонсував здешевлення кредитів для аграріїв на придбання землі

Укрінформ
Незважаючи на те, що юридичні особи стануть повноправними учасниками земельного ринку лише з 2024 року, держава вже зараз має передбачити не менше 2-3 млрд грн на рік, щоб допомагати аграріям у викупі землі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час круглого столу "Ринок землі: готовність держави та агросектору до повноцінного старту", організованого Всеукраїнською аграрною радою (ВАР).

На думку урядовця, у найближчі роки агросектор залишатиметься лідером економічного розвитку країни і потребуватиме відповідного фінансування.

“Незважаючи на те, що юридичні особи будуть допущені до ринку лише з 2024 року, ми працюємо над формуванням державою додаткових фондів (не менше 2-3 млрд грн на рік) для викупу землі аграріями. За необхідності цей ресурс буде збільшено”, - наголосив Лещенко.

За його словами, неабиякий фінансовий запас з’явиться після детінізації земель сільськогосподарського призначення. Мова про більш ніж 8 млн га, за користування якими нині не сплачуються жодні податки. За оцінками Мінагрополітики, грошей від повернення цих земель у законний обіг вистачить для забезпечення держпідтримки аграріїв через компенсацію кредитної ставки та інші механізми забезпечення реалізації права українців на землю в довгостроковому періоді.

Для цього, повідомив міністр, вже найближчим часом будуть затверджені законодавчі ініціативи у сфері детінізації, кошти від реалізації яких акумулюватимуться у спеціальному фонді розвитку і підуть на підтримку легального сегменту вітчизняного агросектору.

“Інший напрямок підтримки національного сільгоспвиробника – відновлення справедливості в частині забезпечення державного фінансування агросектору на рівні не менше 1% ВВП. З огляду на домовленості, досягнуті кілька років тому в момент, коли в аграріїв забрали спеціальний режим оподаткування ПДВ”, - додав Лещенко.

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Як повідомлялося, з 1 липня 2021 року в Україні запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Право купувати ці землі матимуть громадяни України, юридичні особи (які зареєстровані в Україні та учасниками яких є українці, держава або громади), самі територіальні громади й держава. До 1 січня 2024 року земельні ділянку зможуть придбати тільки фізичні особи, компаніям купувати землю не можна, крім випадків переходу ділянок в заставу до банків.

Іноземці та компанії з часткою іноземного капіталу зможуть стати власниками української землі тільки після позитивного результату референдуму із цього питання. Але й тоді іноземцям не можна буде купувати ділянки державної і комунальної власності, а також наділи, розташовані ближче, ніж за 50 км до держкордону. А ще діятиме заборона на придбання землі юридичними особами, учасниками або бенефіціарами яких є громадяни Росії, іноземні держави, проти яких введені санкції, а також офшори.

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