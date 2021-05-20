Лещенко анонсував здешевлення кредитів для аграріїв на придбання землі

Незважаючи на те, що юридичні особи стануть повноправними учасниками земельного ринку лише з 2024 року, держава вже зараз має передбачити не менше 2-3 млрд грн на рік, щоб допомагати аграріям у викупі землі.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час круглого столу "Ринок землі: готовність держави та агросектору до повноцінного старту", організованого Всеукраїнською аграрною радою (ВАР).

На думку урядовця, у найближчі роки агросектор залишатиметься лідером економічного розвитку країни і потребуватиме відповідного фінансування.

“Незважаючи на те, що юридичні особи будуть допущені до ринку лише з 2024 року, ми працюємо над формуванням державою додаткових фондів (не менше 2-3 млрд грн на рік) для викупу землі аграріями. За необхідності цей ресурс буде збільшено”, - наголосив Лещенко.

За його словами, неабиякий фінансовий запас з’явиться після детінізації земель сільськогосподарського призначення. Мова про більш ніж 8 млн га, за користування якими нині не сплачуються жодні податки. За оцінками Мінагрополітики, грошей від повернення цих земель у законний обіг вистачить для забезпечення держпідтримки аграріїв через компенсацію кредитної ставки та інші механізми забезпечення реалізації права українців на землю в довгостроковому періоді.

Для цього, повідомив міністр, вже найближчим часом будуть затверджені законодавчі ініціативи у сфері детінізації, кошти від реалізації яких акумулюватимуться у спеціальному фонді розвитку і підуть на підтримку легального сегменту вітчизняного агросектору.

“Інший напрямок підтримки національного сільгоспвиробника – відновлення справедливості в частині забезпечення державного фінансування агросектору на рівні не менше 1% ВВП. З огляду на домовленості, досягнуті кілька років тому в момент, коли в аграріїв забрали спеціальний режим оподаткування ПДВ”, - додав Лещенко.

Як повідомлялося, з 1 липня 2021 року в Україні запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Право купувати ці землі матимуть громадяни України, юридичні особи (які зареєстровані в Україні та учасниками яких є українці, держава або громади), самі територіальні громади й держава. До 1 січня 2024 року земельні ділянку зможуть придбати тільки фізичні особи, компаніям купувати землю не можна, крім випадків переходу ділянок в заставу до банків.

Іноземці та компанії з часткою іноземного капіталу зможуть стати власниками української землі тільки після позитивного результату референдуму із цього питання. Але й тоді іноземцям не можна буде купувати ділянки державної і комунальної власності, а також наділи, розташовані ближче, ніж за 50 км до держкордону. А ще діятиме заборона на придбання землі юридичними особами, учасниками або бенефіціарами яких є громадяни Росії, іноземні держави, проти яких введені санкції, а також офшори.