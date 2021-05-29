У Білорусі назвали умову, за якої готові повернути режим вільної торгівлі з Україною

Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі у відносинах з Україною, якщо Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

«Ще раз кажу, що ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були ухвалені щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників», – заявив Гур’янов.

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За його словами, запровадження Мінськом режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів не пов’язане з поточним загостренням відносин Білорусі й України, «з авіаційними питаннями і так далі».

«Це чистої води торгові переговори, які повинні вести до розчищення бар’єрів у взаємній торгівлі, до чого і закликаю українських колег», – заявив Гур’янов.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.