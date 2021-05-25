Запуск ринку підніме ціни на землю вдвічі за 3-5 років – Шмигаль

Відкриття ринку землі сприятиме зростанню ціни на землю щонайменше удвічі протягом перших 3-5 років.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Всеукраїнському форумі "Україна 30", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про відкриття ринку землі, це означає встановлення справедливості. Відкриття ринку землі спричинить зростання ціни на землю щонайменше удвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів», - сказав Шмигаль.

Він навів дані Міністерства економіки, відповідно до яких в останні роки громадам у власність передано понад 4 мільйони гектарів землі оціночною вартістю близько 20 млрд доларів.

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Глава уряду наголосив, що «від реформи виграють землевласники - близько 7 мільйонів українців, які мають земельні ділянки».

Він також висловив переконання, що від відкриття ринку землі виграє й бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 28 квітня його підписав Президент Володимир Зеленський.

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Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.