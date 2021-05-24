Єврокомісія вітає Україну з відкриттям ринку землі і продовжуватиме підтримку реформи

Європейська Комісія, яка допомагає Україні у процесах земельної реформи, вітає відкриття ринку землі, що відбудеться в Україні з 1 липня поточного року, і висловлює намір продовжувати надавати допомогу у всіх вимірах та подальших кроках земельної реформи.

Про це у понеділок під час прямого включення з Брюсселю та виступу на форумі «Україна 30. Земля» заявила представниця Єврокомісії, заступник керівника Генерального директорату ЄК з питань сусідства і розширення Катерина Матернова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу привітати Президента і все керівництво України із здійсненням цього мужнього кроку. Відкриття ринку землі дійсно є важливим моментом, важливим імпульсом для всієї України. Незважаючи на всі емоції, на всю дезінформацію навколо цього питання, реформа допоможе, в першу чергу, невеликим фермерам, що важко працюють на землі», - наголосила представниця Єврокомісії.

Вона зауважила, що Єврокомісія продовжує підтримувати земельну реформу в Україні, та у цьому контексті має тісну співпрацю із міжнародними партнерами, такими як Світовий банк.

«Ми потужно відстоюємо користь цих реформ. Де факто, протягом минулих двох років ми виділили 15 мільйонів євро в грантах, щоб підтримати фермерів, особливо невеликих фермерів, та надати їм змогу фінансувати купівлю землі. Ці зусилля йдуть поряд із необхідністю розвитку належної ринкової системи, запровадження надійних шляхів довгострокового фінансування. Ми раді приєднатися до цих зусиль на кожному їх етапі … Це також означає, що всі запобіжники та моніторингові механізми, зокрема, у питаннях щодо концентрації землі – вони повинні працювати», - наголосила Матернова.

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Вона нагадала, що протягом минулих двох тижнів Верховна Рада ухвалила два критично важливих закони щодо земельної реформи, один з який був підписаний сьогодні під час відкриття форуму. Ще один закон, який також має невдовзі запрацювати, стосується надання кредитних гарантій, і має відкрити фермерам доступ до фінансової підтримки.

«Я вітаю вас з цим великим кроком. Це дуже вітається в Європейському Союзі, і ви можете розраховувати на нас. Ми будемо продовжувати підтримувати цей процес (земельної реформи – ред.) на усьому його шляху», - додала представниця Європейської Комісії.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила низку законодавчих актів в сфері земельної реформи, що стосуються питань земельної децентралізації та запровадження електронних земельних аукціонів. 18 травня народні депутати ухвалили закон №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".