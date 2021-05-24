У Світовому банку вважають земельну реформу ключем до процвітання України

Правильне впровадження земельної реформи є ключем до процвітання, зокрема, забезпечуючи постійне зростання національного ВВП.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку під час форуму “Україна 30. Земля” висловив директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджи.

Відкриття ринку, за його словами, дозволить звичайному українському фермерові інвестувати у власну землю, вирощувати різні культури й скористатися усіма можливими перевагами в Україні, Європі та світі.

“Йдеться про безмежні можливості для України. Але це ще й таїть неабиякі небезпеки, якщо втілювати реформу неправильно. Тому я радий підписанню закону №2194 та ухваленню парламентаріями законопроєкту №2195. Це дає доступ до ринку землі, який є прозорим, некорумпованим, де громадяни та громади можуть стежити за усіма транзакціями із землею. І влада нестиме за них відповідальність”, - наголосив Банерджи.

Він зауважив, що за 5 тижнів, які залишилися до запуску ринку землі, Україні ще потрібно багато зробити. І головне - змінити менталітет українців, котрі поки що не зрозуміли можливостей, які відкриває реформа.

Поміж практичних кроків для її втілення представник Світового банку назвав ухвалення законопроєкту №3205-2, що відкриє фермерам доступ до мільйонів доларів кредитів від Світового банку.

Аруп Банерджи при цьому підтвердив намір міжнародних партнерів України надати для цього 50 мільйонів євро грантової допомоги.

Законопроєкт №3205-2 “Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві” нині готується до другого читання. Документ визначає ключові питання діяльності фонду - порядок формування статутного капіталу, умови його зміни, порядок ухвалення рішень органами управління фонду. Передбачається, що фонд часткого гарантування кредитів у сільському господарстві набуде статусу фінустанови з отриманням спеціальної ліцензії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України 28 квітня 2020 р. підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-ІХ, який парламент ухвалила 31.03.2020-го. Закон про ринок землі запрацює з 1 липня 2021-го, яким, зокрема передбачено: перші три роки купувати землі сільськогосподарського призначення до 100 га зможуть тільки громадяни України; від 1.01.2024-го купувати такі землі зможуть й юридичні особи, власниками яких є українці.