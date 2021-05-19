Члени наглядової ради Нафтогазу готові подовжити контракти на рік

Члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" готові прийняти пропозицію щодо подовження контрактів на рік.

Про це на засіданні уряду повідомила голова наглядової ради Нафтогазу Клер Споттісвуд, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на строк до 1 року на умовах наших попередніх контрактів", - сказала вона.

Споттісвуд зауважила, що це рішення базується на "дорожній карті", яку наглядова рада минулого тижня направила уряду. "Ми вважаємо, що надзвичайно важливо зберегти поточний склад правління. Як вже зазначала на нашій зустрічі минулого тижня, вони - найкраща команда, яка будь-коли була в компанії", - підкреслила голова наглядової ради.

Читайте також: НАЗК перевіряє призначення Вітренка головою Нафтогазу

Водночас, за її словами, наглядова рада засвідчує відкритість до призначення нових членів правління Нафтогазу.

Спотісвуд позитивно оцінила намір уряду використати потенціал компанії для збільшення видобутку природного газу.

Голова наглядової ради також повідомила про готовність співпрацювати із призначеним головою правління Нафтогазу.

Як повідомлялося, уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Читайте також: Посли G7 відреагували на звільнення Коболєва з Нафтогазу

Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

Уряд закликав наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.

3 травня 2021 року незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у своєму листі до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявили, що призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК відбувалося за наявності в останнього ознак конфлікту інтересів.

Посли країн "Великої сімки" закликали Кабінет Міністрів швидко досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" задля незалежного виконання її обов’язків.