Посли G7 закликають уряд дійти згоди з наглядовою радою Нафтогазу

Посли країн «Великої сімки» закликають Кабінет Міністрів швидко досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» задля незалежного виконання її обов’язків.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили на сторінці британського головування в групі послів G7 у Твіттері.

Зокрема, посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд України, як головний акціонер Нафтогазу, і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов'язки незалежно.

«Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання у спосіб, що відображає заявлену ним прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, та продовжити удосконалення законодавчої бази щодо управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів», - зазначають дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

Компанія «Нафтогаз України» назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

30 квітня члени наглядової ради Нафтогазу України заявили про дострокове припинення своїх повноважень. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Уряд закликав наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.