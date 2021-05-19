МЗС закликає український бізнес до участі в закупівлях Продовольчої програми ООН

Міністерство закордонних справ закликає представників вітчизняних компаній брати активнішу участь у публічних закупівлях Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

18 травня Рада експортерів та інвесторів при МЗС і Посольство України в Італійській Республіці у взаємодії із Групою закупівель Всесвітньої продовольчої програми ООН провели вебінар для представників українського бізнесу про особливості участі в програмах закупівель товарів для потреб ВПП ООН.

Відкриваючи захід, заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік закликав представників вітчизняних компаній брати активнішу участь в публічних закупівлях ВПП ООН.

«МЗС прагне відкривати нові можливості для українських виробників та постачальників харчових продуктів. Участь у тендерах Всесвітньої продовольчої програми ООН та забезпечення прямих поставок продукції для її гуманітарних потреб можуть відкрити нові горизонти для підприємців. Українські харчові продукти добре відомі у всьому світі, вони є конкурентоспроможними як за ціною, так і за якістю. Запрошую український бізнес брати участь у закупівлях міжнародної організації», – наголосив Сенік.

Зазначається, що учасники вебінару дізнались про порядок та особливості проведення тендерів ВПП ООН, зокрема про ціноутворення, політику стандартів, пакування, логістику та можливості для бізнесу.

Нагадаємо, Рада експортерів та інвесторів при МЗС - майданчик, на якому міністерство акумулює інформацію про інвестиційні та торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.

Всесвітня продовольча програма ООН є провідною гуманітарною організацією, яка бореться з голодом у всьому світі, допомагаючи 97 мільйонам людей у 88 країнах,

Як повідомляв Укрінформ, МЗС у партнерстві з Асоціацією “IT Ukraine” розширило дію проєкту IT Export Boost, спрямованого на просування експорту IT послуг українських компаній, до 21 країни.