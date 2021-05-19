Україна в ООН головує на засіданнях у рамках ЕКОСОР

Україна головує на засіданнях сегмента оперативної діяльності Економічної та соціальної Ради ООН (ЕКОСОР), присвячених питанням допомоги країнам для прискорення їхнього розвитку.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Засідання, які тривають з 18 до 20 травня, покликані визначити, наскільки ефективно реформована система розвитку ООН реагує на потреби та пріоритети країн при наданні їм допомоги, а також обговорити взаємодію з фінансовими установами з цього питання.

«Система розвитку ООН є найбільшим каналом багатосторонньої допомоги, на яку припадає 37% усіх коштів, що їх виділяють міжнародні організації світу», - сказав у коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який головує на засіданнях. За його словами, на діяльність ЕКОСОР припадає понад 70% бюджетних ресурсів ООН - щорічно 38 млрд дол. США, які спрямовуються на реалізацію проєктів з розвитку у 162 країнах.

Кислиця зазначив, що Україна належить до групи країн з великим обсягом проєктів ЕКОСОР. «Наша країна зацікавлена в поліпшенні оперативної діяльності ООН, аби вона була ефективна й орієнтована на результат», - додав дипломат.

За його словами, на 2020 рік для проєктів рамкової угоди ООН з Україною передбачалося 200 млн доларів на діяльність у нашій країні. Після спалаху пандемії COVID-19 було залучено додаткові ресурси, відповідно, бюджет зріс до 231 млн. Водночас Планом гуманітарного реагування Україні у 2020 році було виділено для допомоги на сході нашої країни найбільшу суму від початку гуманітарної кризи, спричиненої російською агресією, - 128 млн дол.

19 травня на засіданні сегменту оперативного реагування буде представлено досвід співпраці українського уряду з агенціями, програмами і фондами Організації Об’єднаних Націй, які працюють в Україні під егідою координатора системи ООН.