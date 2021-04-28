Кислиця: Будь-який проєкт ООН в Україні перевищує наш річний внесок

Будь-який проєкт ООН в Україні перевищує річний внесок нашої країни за членство в Організації.

Це констатував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформу.

«Дивуюся, коли кажуть, що ООН така дорога, і невідомо навіщо платимо. Будь-який один проєкт із десятків тих, які веде ООН в Україні, перевищує наш річний внесок», - сказав він.

Кислиця уточнив, що в регулярний бюджет ООН Україна сплачує щорічно 1,6 млн доларів – менше, ніж Хорватія, Словенія або Литва. За його словами, Польща платить 23 млн. дол.

Тільки цього року на гуманітарні цілі в Україні ООН має спрямувати 168 млн доларів – на допомогу на окупованих та прилеглих до них територіях, сказав Кислиця. Крім того, план співпраці України з агенціями ООН передбачає проєкти із загальним бюджетом 667 млн доларів на 5 років. Ідеться про розвиток державного управління, демократичного урядування, зайнятості, зеленої енергетики тощо, зазначив він, уточнивши, що цей потенціал активно використовується українськими відомствами.

Важливим напрямком діяльності ООН в Україні торік було надання допомоги уряду в боротьбі з COVID-19, нагадав постпред. ООН провадить централізовані закупівлі вакцин за механізмом COVAX, у тому числі для України.

За словами Кислиці, найбільшим платником внесків у ООН є Сполучені Штати: понад 22% в регулярний бюджет ООН (загальний бюджет 3 млрд доларів) і більш як 27% у бюджет з операцій підтримання миру (загальний бюджет – від 6 до 8 млрд доларів). Цього року США виділяють 1,5 млрд доларів тільки на операції підтримання миру.

Кислиця також відзначив істотні зміни в підходах нинішньої адміністрації США до діяльності ООН, порівняно з попередньою. Зокрема, щодо сплати внесків у ООН, які США заборгували за попередньої адміністрації.