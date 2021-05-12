Нафта дорожчає через падіння запасів у США і «ковідних» прогнозів ОПЕК

Ціни на нафту виросли в середу, 12 травня, на даних Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів у США і оптимістичних прогнозах ОПЕК щодо попиту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,63 за барель, що на $0,08 (0,12%) вище за ціну станом на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX збільшилася на $0,13 (0,20%) - до $65,41 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,55 і $ 65,28 відповідно.

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти в США впали на 2,5 млн бар. за підсумками тижня, що завершився 7 травня. Падіння виявилося трохи нижчим ніж очікувані 2,8 млн бар.

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Ціни на нафту також були підтримані останнім прогнозом Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), в якому очікується стійке відновлення світового попиту на нафту в 2021 р. Аналітики картелю також прогнозують, що зростання попиту в Китаї та США переважить вплив на галузь коронавірусної кризи в Індії.

ОПЕК очікує зростання попиту на 5,95 млн бар./добу цього року. Проте організація знизила прогноз попиту на II квартал на 300 тис. б/д через стрімке зростання числа випадків зараження COVID-19 в Індії.

«Індія в даний час стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з COVID-19, і, отже, у II кварталі зіткнеться з негативним впливом пандемії на відновлення. Але, як очікується, країна нарощуватиме темпи (економічного зростання) у другій половині 2021 р.», - йдеться в щомісячному звіті ОПЕК.

Водночас оператор трубопроводу, який піддався кібератаці Colonial Pipe, за яким перекачується понад 2,5 млн палива на добу, заявив, що сподівається запустити більшу частину транспортної мережі до кінця цього тижня. Colonial була змушена призупинити операції в минулу п'ятницю через хакерську атаку.

Тим часом ринок залишається напруженим, оскільки 11 травня на заправних станціях від Флориди до Вірджинії закінчилося паливо, оскільки водії поспішили поповнити свої баки, а ціни на бензин різко злетіли.

Американська автомобільна асоціація (ААА) повідомила, що ціни на неетилований бензин у США досягли в середньому $2,99/галон - найвищого рівня з листопада 2014 року.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 68,62 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,69 долара за барель, що на 14 центів вище за рівень закриття торгів ($68,55).