Кабмін зобов'язав АЗС повідомляти про зростання цін на бензин та дизпальне

Кабінет Міністрів запровадив декларування при зростанні роздрібних цін на бензин та дизельне пальне більш ніж на 1%.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова №450 оприлюднена 11 травня на Урядовому порталі.

"Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування", - йдеться у додатку до постанови.

Також цією постановою Кабмін доповнив перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, такими позиціями: бензин марки А-92; бензин марки А-95; дизельне пальне.

Як повідомлялося, Кабмін та Нафтогазова асоціація України 2 квітня підписали меморандум про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину та обмежень.

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За умовами меморандуму, Асоціація щомісяця буде надавати Кабінету Міністрів інформацію некомерційного характеру про форми, види та місця нелегального обігу пального та місця здійснення діяльності суб’єктів, яка має ознаки порушення норм законодавства. Компанії – учасниці Асоціації зобов’язуються продовжувати сплачувати податки в повному обсязі, формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням кон’юнктури на світових ринках.

Уряд вживатиме заходів протидії нелегальному виробництву та обігу пального (у тому числі нелегальній діяльності підприємств, що здійснюють неповний цикл нафтопереробки). Також Кабмін сприятиме диверсифікації джерел постачання як з вітчизняних, так і з іноземних нафтопереробних заводів (не допускаючи будь-яких проявів дискримінації), вільного ціноутворення на ринку нафтопродуктів.