ДФС за квартал вилучила контрафактного пального на 1,1 мільярда

З початку 2021 року Державна фіскальна служба України вилучила з незаконного обігу пального на суму 1,1 млрд грн, припинила діяльність 10 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів та більш як 240 незаконних АЗС.

Як передає Укрінформ, про такі показники роботи голова ДФС Вадим Мельник повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

На своїй сторінці у Фейсбуці Мельник написав: «Відповідав на запитання щодо тіньового ринку пального в Україні. Попри велику кількість запитань, головне не задали, а саме, про результати роботи ДФС у цьому напрямку. Тож, з початку 2021 року – ключові показники: вилучено з незаконного обігу пального на суму 1,1 млрд грн в рамках кримінальних та адміністративних проваджень (у 2 рази більше показників 2020 року); припинено 10 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів; припинено діяльність понад 240 незаконних АЗС».

Глава ДФС також зазначає, що «звик до замовних статей у ЗМІ, коли починаєш демонструвати результати – критикують».

Водночас він наголошує, що ДФС ретельно добирає докази у справах, що стосуються боротьби з тіньовим сектором економіки. «Цікаво, що саме під час активної фази боротьби із тіньовим сектором економіки нам закидають «Швидше, швидше!». Може, це щоб постраждала якість, а винні потім легше отримали виправдувальний вирок у судах? Ні. Нам треба, щоб винні сиділи за ґратами, а не вкотре уникали покарання. Тому ми будемо збирати докази так, щоб всі сіли – а не так, щоб написати переможну статтю у ЗМІ або пост у Фейсбуці, а потім все, вибачте, провалити. Для мене важливий результат – злочинець має сидіти у тюрмі. Крапка», – написав Мельник.

Як повідомлялося, у квітні в ДФС розпочав роботу Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Серед його завдань – активізація діалогу з легальним бізнесом для сприяння розвитку різних індустрій української економіки та її детінізації. Створення Офісу отримало схвальний відгук Американсько-Української ділової ради.