Екоінспекція нарахувала ₴4,6 мільйона штрафів за неякісне пальне на АЗС

Державна екологічна інспекція нарахувала 4,6 мільйона гривень штрафних санкцій у сфері ринкового нагляду за якістю пального за перший квартал 2021 року, що майже у 8 разів більше, ніж за аналогічний період 2020-го (591 тис. грн).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

«За 3 місяці поточного року Держекоінспекція здійснила 280 перевірок на АЗС та винесла 498 рішень про вжиття обмежувальних заходів. Серед них – усунення формальної невідповідності зважаючи на вимоги техрегламенту та заборона надання продукції на ринку», - розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Він зазначив, що перевірка якості пального важлива з огляду на те, що до його складу входять легкозаймисті та небезпечні хімічні речовини. Використання неякісних складових або неврахованих присадок становить величезну загрозу для споживачів.

«Наразі Держекоінспекція проводить посилені заходи контролю в рамках ринкового нагляду за дорученням Прем’єр-міністра України. Кожен територіальний орган ДЕІ здійснює позапланові перевірки у суб'єктів господарювання, які займаються роздрібним продажем пального. Результати цих заходів виносяться для обговорення у міжвідомчих регіональних робочих групах, які напрацьовують механізми подальшого контролю», - додав Мальований.

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Як повідомляв Укрінформ, усі територіальні та міжрегіональні підрозділи Держекоінспекції у тестовому режимі працюють із системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик. Ця вимога встановлена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1398.