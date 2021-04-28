Американсько - Українська ділова рада підтримує створення Офісу взаємодії з бізнесом при ДФС

Американсько-Українська ділова рада (USUBC) підтримує створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом при Державній фіскальній службі України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві ради, опублікованій на сайті USUBC.

Як зазначається у повідомленні, члени U.S.-Ukraine Business Council прагнуть налагодити чіткі та прозорі відносини з державою, що сприяють досягненню сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності в Україні. «Ми підтримуємо загальний урядовий курс на дерегуляцію, полегшення умов ведення бізнесу, а також боротьбу з нелегальним та тіньовим сектором національної економіки», - йдеться у повідомленні.

На думку членів ради, «наявність майданчика для ефективної комунікації між представниками експертного середовища, бізнес-асоціацій та державних установ є запорукою створення комфортного середовища для роботи бізнесу, а також ефективного наповнення державного бюджету».

«Відтак, ми вітаємо створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом, анонсованого чинним головою ДФС Вадимом Мельником. Запуск додаткової платформи для комунікації між представниками влади та бізнесом дозволить належним чином представляти інтереси учасників при здійсненні законодавчих змін, ефективно координувати діяльність сторін, а також оперативно інформувати представників держави про поточні проблеми ведення бізнес-діяльності в Україні. Окремо хочемо відзначити важливість даної платформи для забезпечення нового рівня координації та забезпечення довгострокової економічної безпеки країни», - йдеться у повідомленні.

Члени USUBC зазначають, що «результати роботи команди Державної фіскальної служби протягом 2021 року, особливо в сфері боротьби з тіньовим бізнесом, дозволяють сказати про послідовну політику, спрямовану на встановлення якісних та взаємовигідних відносин держави та бізнесу». Вони впевнені, що активна детінізація бізнесу, яка реалізується ДФС, «подає позитивний сигнал легальному бізнесу та мотивує до його розвитку та до загального зміцнення економічної безпеки країни».

Новий Офіс при Державній фіскальній службі України Мельник анонсував у ході форуму «Україна 30» наприкінці березня 2021 року. Офіс почав свою роботу на початку квітня.