В ОП розраховують на зростання присутності еміратських компаній в Україні

Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак під час засідання Українсько-еміратської координаційної ради заявив, що її робота сприятиме подальшому розвитку та поглибленню двосторонніх відносин держав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що на початку зустрічі Єрмак наголосив, що рада, яка була створена для розвитку та реалізації домовленостей, досягнутих у межах офіційного візиту глави Української держави до ОАЕ, швидко розпочала свою роботу.

«Задоволений тим, що в часи пандемії нам усе ж вдалося провести надзвичайно результативні та змістовні переговори. Ще більше радий тому, що менш ніж за два тижні після візиту ми вже збираємося на перше установче засідання Координаційної ради. Це є підтвердженням великого значення нашого співробітництва. Впевнений, що робота цієї Ради стане підґрунтям для реалізації вже досягнутих домовленостей та відкриє нові горизонти двосторонніх відносин», – сказав керівник Офісу Президента.

Він нагадав, що під час перемовин керівництво двох держав визначило основними напрямками взаємодії продовольчу безпеку, інвестиційне, військово-технічне співробітництво, співпрацю у сфері кредитування, в галузі IT та кібербезпеки.

«Ми в цілому розраховуємо на зростання присутності еміратських компаній в Україні. Вважаємо, що маємо для цього всі необхідні умови: державні гарантії для великих інвесторів, прозоре законодавство, великі підприємства, готові до приватизації», – зазначив Єрмак.

За його словами, йдеться, зокрема, про залучення інвестицій з ОАЕ у морські та річкові порти, автомобільні дороги, залізницю та авіаційну галузь. Він також запевнив, що Україна готова й надалі бути гарантом продовольчої безпеки Еміратів.

Голова еміратської частини Українсько-еміратської координаційної ради Мар’ям Аль Мугаірі також відзначила швидкий початок роботи Ради після історичного візиту Президента України до ОАЕ та побажала всім успішної й плідної роботи.

«Сьогоднішнє обговорення дає можливість започаткувати новий етап співпраці між нашими країнами. Це дає нам чудові можливості для подальшого розширення відносин. Посилення наших відносин засноване на бажанні лідерів наших країн підтримувати соціальну згуртованість і добробут народів наших держав. Наша мета полягає в тому, щоб у 10 разів збільшити рівень торгівлі між нашими країнами, яка не буде пов’язана з нафтою, – з 806 мільйонів доларів до 8 мільярдів», – сказала Мар’ям Аль Мугаірі та зазначила, що дорожня карта досягнення цієї мети розрахована на п’ять років.

Серед напрямків для інвестицій, які становлять інтерес для ОАЕ, вона назвала енергетику, споживчі товари, автомобільну й харчову промисловість. «Ми повинні разом працювати для того, щоб розкрити всі потенційні можливості нашої співпраці», – резюмувала голова еміратської частини ради.

У засіданні також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, радник керівника Офісу глави держави Тимофій Милованов, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв, заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, представники відповідних секторів з еміратської сторони. Представники України поінформували еміратських колег про останні досягнення у своїх напрямках роботи та про проекти, що плануються до реалізації, й запросили інвесторів взяти в них участь.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 14-15 лютого перебувала з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Фото: Офіс Президента