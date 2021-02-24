На нараді у Президента обговорили стратегію охорони довкілля

Впровадження європейських стандартів виробництва, модернізація промисловості та збереження екології є метою стратегії охорони довкілля в Україні.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зокрема, під час зустрічі йшлося про інструменти збереження екології та мінімізації корупційних ризиків у цій сфері. Абрамовський розповів про реформу управління відходами, екологічного контролю, управління лісами та ринком деревини, розвиток сфери надрокористування та цифровізацію адміністративних послуг у сфері захисту довкілля. Йшлося і про будівництво сміттєпереробних заводів.

У цьому контексті Президент заявив, що немає нічого важливішого за здоров’я людей.

«Охорона довкілля – це конкретні кроки до зменшення хвороб та смертей і до покращення умов життя кожного з нас», – наголосив Зеленський.

Під час наради йшлося також про розвиток агросектора. Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що земельна реформа наближається до логічного завершення. На його переконання, в Україні буде прозорий ринок землі, і наша країна зможе стати «світовим продовольчим супермаркетом».

Лещенко додав, що міністерство нині активно працює над відновленням, модернізацією та побудовою зрошувальних систем.

За його словами, завершення земельної реформи додасть динаміки економічному зростанню. Зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менш як на 1%.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що завершення земельної реформи є одним із першочергових завдань уряду на 2021 рік.

Фото: Офіс Президента