Агрокомплекс зорієнтований на завершення земельної реформи - Лещенко

Аграрний сектор зорієнтований на завершення земельної реформи, впровадження повноцінного страхування аграріїв та реалізацію проєкту зрошення та меліорації в Україні.

Про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії (НЕС)- 2030 на тему: "Розвиток агросектору України" заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні агросектор зорієнтований на ключові перетворення - в першу чергу фіналізацію земельної реформи, в другу чергу - реалізувати питання національного проєкту зрошення та меліорації. Третє питання - вровадження повноцінного інституту агрострахування, щоб аграрії не залишалися сам-на-сам в період природних катаклізмів. Ми не зможемо просто продукувати безповоротно фінансову допомогу, тому що клімат змінюється, умови та обставини змінюються", - сказав Лещенко.

Також він додав, що агросектор у 2030 році має бути основою економічного сталого розвитку держави.

Як повідомлялося, Національна економічна стратегія - 2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Широке обговорення проєкту Національної економічної стратегії – 2030 стартувало 22 січня.

На основі публічного обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено Пріоритети для Програми дій уряду на 2021-2023 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

Як повідомляв Укрінформ, торік у березні Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Законом передбачено, що землю з 2021 року зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га, а юридичні особи - лише з 2024 року і не більше 10 000 га. Вільний обіг землі буде стосуватись лише ділянок, які належать пайовикам.