Україна представить на «Експо» інвестиційний потенціал аграрної галузі – Лещенко

Україна у жовтні 2021 року представить на всесвітній виставці «Експо» в Дубаї інвестиційний, насамперед аграрний потенціал.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко у Фейсбуці.

«Вже у жовтні 2021 року Україна на світовій виставці «Експо» в Дубаї у власному павільйоні презентує інвестиційний потенціал, насамперед аграрний», - написав Лещенко.

Він додав, що будівля площею в 2,6 тис. кв. м буде оформлена з використанням української стилістики та орнаменту, а архітектурний образ павільйону втілить ідею колоса пшениці.

Лещенко наголосив, що сьогодні Україна знаходиться серед світових лідерів за експортом зернових. За його словами, є величезний запит на забезпечення сільгосппродукцією країн, в структурі імпорту яких більше 70% становить агропродукція.

«Тож, маємо використати майданчик виставки для активізації двостороннього співробітництва з країнами світу та налагодження нових контактів», - наголосив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Сьогодні, 15 лютого, він відвідав майданчик, де проходитиме всесвітня виставка «Експо-2020» у місті Дубаї, відкриття якої у зв'язку з пандемією COVID-19 перенесено на жовтень 2021 року.