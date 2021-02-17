Захист довкілля: в Україні планують запустити «електронного інспектора»

У 2021 році Державна екологічна інспекція спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів планує запустити систему "електронний інспектор" для взаємодії з громадськістю.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований під час пресконференції в Укрінформі.

"Для нас процес цифрової трансформації є одним з пріоритетних. В цьому році, я впевнений, буде впроваджено систему "електронний інспектор". Це інформаційно-аналітична система, яка спільно з Міністерством захисту довкілля має бути впроваджена в цьому році", - зазначив Мальований.

Він додав, що систему запустять в рамках загальнодержавної програми з цифровізації органів влади.

Мальований пояснив, що через систему громадськість зможе отримати інформацію про плани та роботу Держекоінспекції, про результати планових та позапланових перевірок тощо. "Сьогодні в нас вже працює ряд електронних сервісів, спільних з громадськими організаціями та власних. Це inspection.gov.ua, "еко-інспектор 2.0.". Але певна інертність, застарілість, організаційна структура передачі даних на сьогоднішній день є для нас недосконалою", - відзначив очільник інспекції.

Читайте також: Держекоінспекція торік отримала понад 2 тисячі звернень про екологічні порушення

За його словами, нова система надаватиме у відкритий доступ інформацію про перевірки. Планується, що для забезпечення відкритості перевірок кожен інспектор матиме відеокамеру, оснащену GPS-трекером, який передаватиме дані до системи.