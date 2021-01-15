Держекоінспекція торік отримала понад 2 тисячі звернень про екологічні порушення

Держекоінспекція за підсумками 2020 року отримала майже 2,23 тисячі звернень від громадян про зафіксовані порушення природоохоронного законодавства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції.

«Понад 2000 (2284) звернень від громадян щодо злочинів проти довкілля отримала Держекоінспекція протягом 2020 року. Кількість скарг у порівнянні з 2019 роком зросла на 16% (1888 звернень). Найбільше до Держекоінспекції звертались жителі Києва та Київської області», - зазначив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він відзначив, що звернення щодо фактів екологічних порушень, які Держекоінспекція отримує від громадян – це одна з підстав для проведення позапланової перевірки.

«Після отримання скарги Держекоінспекція ініціює захід контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, під час якого інспектори перевіряють факти, наведені у листі, притягають злочинців до відповідальності та головне - надають приписи щодо усунення порушень. Тож фактично, за допомогою такого механізму, як звернення, кожен громадянин може сприяти виявленню фактів недотримання законодавства», - зауважив посадовець.

За його словами, якщо громадянин став свідком екологічного порушення, як то вирубка лісу, несанкціоноване сміттєзвалище чи забруднення повітря з підприємства, він має подати звернення до Держекоінспекції.

«У письмовій скарзі потрібно вказати такі дані заявника: прізвище, ім’я та по батькові; місце проживання; контактні дані; суть порушення; дату і підпис; фото та відео виявлених порушень (за наявності)», - пояснив керівник відомства.

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Також він додав, що надіслати листа можна або звичайною поштою на адресу територіального підрозділу області, або ж швидше – електронною (для цього звернення необхідно відсканувати).

«Працівники ДЕІ розглянуть вашу скаргу, проведуть перевірку вказаних фактів, а інформацію стосовно здійснених заходів нададуть максимум за 30 днів після дня надходження листа. Терміново повідомити про порушення, а також дізнатися, на якому етапі розгляду знаходиться ваше звернення, можна за телефоном гарячої лінії +38 (044) 521-20-38», - підсумував Мальований.

Як повідомляв Укрінформ, із січня по листопад 2020 року Державна екологічна інспекція розрахувала 1,4 млрд грн збитків за порушення природоохоронного законодавства.