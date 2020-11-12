Держекоінспекція фіксуватиме порушення за допомогою аерокосмічної зйомки

Державна екологічна інспекція відслідковуватиме незаконні вирубування лісу, розробки кар’єрів, а також фіксуватие транспорт порушників за допомогою аерокосмічної зйомки.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції.

«В межах співпраці з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління будемо отримувати дані дистанційного зондування землі, які навчальному закладу надає Національний центр управління та випробувань космічних засобів», - розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

За його словами, завдяки такому екологічному моніторингу ДЕІ зможе не тільки виявляти порушення, а й фіксувати автомобілі, на яких пересувались злочинці, та оцінити загальну екологічну ситуацію в ретроспективі, порівнюючи знімки за різні періоди; проводити інвентаризацію та оцінку якості земель.

«Це все дасть змогу Держекоінспекції точніше фіксувати злочини проти довкілля та швидше знаходити винуватців. А ретроспективний аналіз допоможе зрозуміти, на яких територіях потрібно проводити посилений контроль», - пояснив керівник відомства.

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Він додав, що для реалізації цього пілотного проєкту буде створено спільний центр з Державною екологічною академією.

«Згодом, сподіваюся, запустимо такий аерокосмічний моніторинг на постійній основі», - зазначив Мальований.