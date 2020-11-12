Екоінспекція контролюватиме перевезення мастил через митний кордон України

Державна екологічна інспекція контролюватиме перевезення мастил через митний кордон України та їх подальшу утилізацію.

Відповідної домовленості досягли голова Держекоінспекції Андрій Мальований та в.о. голови Державної митної служби Євгеній Єнтіс, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

«Протягом кількох днів спільно пропрацюємо порядок взаємодії та інформаційного обміну стосовно відпрацьованих мастил. Документ передбачатиме обов’язкове надання Державної митної служби даних про обсяг ввезених на територію України мастильних матеріалів, а Держекоінспекції – інформації про результати здійснених перевірок», - поінформував Мальований.

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Зазначається, що потреба розробки такого порядку зумовлена тим, що для контролю за ввезенням та утилізацією мастил Держекоінспекції потрібні додаткові дані.

«Так, перевірка відповідності ввезення через митний контроль та використання мастил на території України має підтверджуватись експертизою Держекоінспекції щодо проведеної утилізації. Але для цього інспекції необхідно володіти інформацією про об’єми їх ввезення, оскільки підприємство може поставити, скажімо, 20 тонн мастила, а утилізувати 5 тонн. Така взаємодія дасть можливість протидіяти незаконному знищенню й спалюванню мастил на підприємствах, що на сьогоднішній день є проблемою для екології в рамках всієї держави», - пояснив голова відомства.

Керівники Держмитслужби та Держекоінспекції також порушили питання радіологічного контролю, який здійснюється на митницях.

«Крім того, спільно з ДМС ДЕІ здійснює другий етап радіологічного контролю транспорту та вантажів, які проходять державний кордон. У разі виявлення на митниці багажу з перевищенням показників радіоактивного випромінювання, викликається інспектор, який займається пошуком джерела радіації. Наразі фахівці ДЕІ та ДМС спільно працюють над нормативно-правовими змінами для більш ефективної та злагодженої роботи у цій сфері», - додав Мальований.