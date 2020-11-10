Мінекології з 2021 року запустить систему моніторингу викидів парникових газів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів планує з 2021 року запустити систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час «Дня сталого розвитку», який проходить онлайн на платформі Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації», сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

«Міністерство працює в напрямку створення системи торгівлі викидами. Перший крок - це запуск системи моніторингу звітності та верифікації, що очікується вже на початку 2021 року», - сказав Абрамовський.

Він нагадав, що Верховна Рада ще минулого року ухвалила закон про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, однак лише у вересні цього року були прийняті усі необхідні постанови для роботи цього закону.

Як повідомлялося, у вересні Кабінет Міністрів прийняв відразу три постанови, покликаних створити механізми для впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Документи спрямовані на виконання Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та на забезпечення запуску в країні ринку квот на викиди парникових газів. Ринок парникових квот має стати альтернативою екологічному податку на викиди вуглекислого газу. Експерти вважають, що торгівля квотами є вдалим інструментом стимулювання екологічної модернізації підприємств у порівнянні з екоподатком.

Наразі в Україні діє екологічний податок на викиди вуглекислого газу в розмірі 10 грн за тонну, однак підприємства розраховують їх обсяг за різними методиками, а надані ними дані не перевіряються.