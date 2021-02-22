«Тарифній комісії» заборонили видавати ліцензії газзбутам Фірташа

Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу за позовом НАК "Нафтогаз України", якою заборонив Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видавати ліцензії на постачання газу газзбутам, які заборгували Нафтогазу понад 23 млрд грн.

Як передає Укрінформ, це йдеться в ухвалі ОАСК від 8 лютого 2021 року, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

В ухвалі про забезпечення позову зазначається, що "Нафтогаз" позивається до вказаних компаній про стягнення заборгованості в розмірі 23,309 млрд грн за газ, який "Нафтогаз" поставив у рамках виконання спеціальних обов`язків у період з 2018 по 2020 роки. Проте газзбути, зазначені у позові, не здійснили розрахунки із оптовим продавцем - АТ «НАК «Нафтогаз України».

На думку "Нафтогазу", боржники можуть уникнути виплати боргу, у тому числі, шляхом отримання нової ліцензії. Крім того, "Нафтогаз" звертає увагу, що всі перелічені боржники мають одного власника.

Суд, розглянувши аргументи НАК «Нафтогаз України», визнав їх обґрунтованими й адекватними. І задовольнив вимогу "Нафтогазу" про забезпечення позову, заборонивши НКРЕКП до винесення рішення у справі видавати ліцензії на постачання газу "Вінниця-Газзбут", «Волинь- Газзбут», «Дніпропетровськ-Газзбут», «Житомир-Газзбут», «Закарпат-Газзбут», «Запоріж-Газзбут», «Івано-Франківськ-Газзбут», «Київобл-Газзбут», «Рівне Газзбут», «Суми-Газзбут», «Харків-Газзбут», «Чернівці-Газзбут», «Чернігів-Газзбут».

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Крім того, на забезпечення цього ж позову, суд заборонив виставляти в паперовому та електронному вигляді побутовим споживачам рахунки, акти, будь-які інші платіжні документи про оплату за природний газ, спожитий ними до січня 2021 року (включно), газзбутам: «Вінницягаз Збут», «Волиньгаз Збут», «Дніпропетровськгаз Збут», «Житомиргаз Збут», «Запоріжгаз Збут», «Івано-Франківськгаз Збут», «Київоблгаз Збут», «Рівнегаз Збут», «Сумигаз Збут», «Харківгаз Збут», «Чернівцігаз Збут», «Чернігівгаз Збут», «Миколаївгаз Збут», «Львівгаз Збут», «Хмельницькгаз Збут», «Закарпатгаз Збут».

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Як повідомляв Укрінформ, станом на минулий тиждень заборгованість контрагентів перед "Нафтогазом" сягнула позначки 90 млрд грн, в т.ч. у рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 86,5 млрд грн.

Власником газзбутів, до яких позивається "Нафтогаз", є бізнесмен Дмитро Фірташ.