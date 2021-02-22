«Тарифній комісії» заборонили видавати ліцензії газзбутам Фірташа
Як передає Укрінформ, це йдеться в ухвалі ОАСК від 8 лютого 2021 року, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.
В ухвалі про забезпечення позову зазначається, що "Нафтогаз" позивається до вказаних компаній про стягнення заборгованості в розмірі 23,309 млрд грн за газ, який "Нафтогаз" поставив у рамках виконання спеціальних обов`язків у період з 2018 по 2020 роки. Проте газзбути, зазначені у позові, не здійснили розрахунки із оптовим продавцем - АТ «НАК «Нафтогаз України».
На думку "Нафтогазу", боржники можуть уникнути виплати боргу, у тому числі, шляхом отримання нової ліцензії. Крім того, "Нафтогаз" звертає увагу, що всі перелічені боржники мають одного власника.
Суд, розглянувши аргументи НАК «Нафтогаз України», визнав їх обґрунтованими й адекватними. І задовольнив вимогу "Нафтогазу" про забезпечення позову, заборонивши НКРЕКП до винесення рішення у справі видавати ліцензії на постачання газу "Вінниця-Газзбут", «Волинь- Газзбут», «Дніпропетровськ-Газзбут», «Житомир-Газзбут», «Закарпат-Газзбут», «Запоріж-Газзбут», «Івано-Франківськ-Газзбут», «Київобл-Газзбут», «Рівне Газзбут», «Суми-Газзбут», «Харків-Газзбут», «Чернівці-Газзбут», «Чернігів-Газзбут».
Крім того, на забезпечення цього ж позову, суд заборонив виставляти в паперовому та електронному вигляді побутовим споживачам рахунки, акти, будь-які інші платіжні документи про оплату за природний газ, спожитий ними до січня 2021 року (включно), газзбутам: «Вінницягаз Збут», «Волиньгаз Збут», «Дніпропетровськгаз Збут», «Житомиргаз Збут», «Запоріжгаз Збут», «Івано-Франківськгаз Збут», «Київоблгаз Збут», «Рівнегаз Збут», «Сумигаз Збут», «Харківгаз Збут», «Чернівцігаз Збут», «Чернігівгаз Збут», «Миколаївгаз Збут», «Львівгаз Збут», «Хмельницькгаз Збут», «Закарпатгаз Збут».
Як повідомляв Укрінформ, станом на минулий тиждень заборгованість контрагентів перед "Нафтогазом" сягнула позначки 90 млрд грн, в т.ч. у рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 86,5 млрд грн.
Власником газзбутів, до яких позивається "Нафтогаз", є бізнесмен Дмитро Фірташ.