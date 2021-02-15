Газзбути фактично тримають споживачів у заручниках - Коболєв

Найкращим арбітром у відносинах між споживачами і постачальниками газу може бути лише прозорий ефективний ринок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Будь-який споживач хоче отримати менший тариф. Це об'єктивна реальність. Кожен постачальник хоче максимізувати свій прибуток. Це класична поведінка суб'єктів економіки. Найкращим арбітром у цих відносинах є ефективний ринок. Створення ефективного ринку, сподіваюся, у майбутньому усуне дискусію, а якою має бути ціна газу. Вона повинна регулюватися ефективним ринком. Для цього нам потрібні конкуренція і прозорі відносини", - підкреслив Коболєв.

Також, за словами Коболєва, на газовому ринку має бути присутній "повний набір класичних продуктів". Зокрема, має бути запроваджений такий інструмент, як річна ціна на газ.

Коболєв також наголосив, що критично важливим завданням є створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів, з одного боку, і доступ кожного споживача до легкої процедури вибору і зміни постачальника - з іншого.

"Газзбутові компанії фактично тримають споживачів — громадян України — у заручниках, не розкриваючи державі дані про те, хто є їх споживачами <...> Ця база у таких ситуаціях, як та, що відбулася зараз на ринку, дозволить державі більш ефективно втручатися. Якщо є вразливий споживач, замість того, щоб регулювати ціну для всіх, - дати адресну дотацію. Якщо ця база буде створена, та ситуація, яка мала місце у січні цього року, не повториться", - вважає очільник НАК.

Як повідомляв Укрінформ, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов виступає за створення житлово-комунальної інспекції, яка, на його думку, може стати арбітром у відносинах між споживачами та виконавцями або постачальниками послуг. Він наголосив, що на сьогодні в Україні немає органу, який би оцінював правильність нарахування плати за житлово-комунальних послуг на основі звернень споживачів.

Із 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок газу для населення. За даними АМКУ, за пів року існування такого ринку постачальника змінили 3% громадян.