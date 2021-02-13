Нацкомісія вперше анулювала ліцензію за зловживання на ринку газу

НКРЕКП анулювала ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу компанії, переважна більшість споживачів якої перебувають у Мелітополі.

Таке рішення ухвалено на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 12 лютого, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Це рішення було ухвалене у відповідь на системне порушення ліцензіатом вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання природного газу", - наголосили у пресслужбі.

Зокрема, як поінформували в НКРЕКП, за результатами позапланової перевірки встановлено, що ліцензіат без отримання заяв-приєднання до договору постачання природного газу включав до свого реєстру побутових споживачів, оператором газорозподільних систем яких є інший постачальник.

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"На прикладі цієї компанії всі інші ліцензіати повинні розуміти, що ринок природного газу створений, і всі реформи відбуваються для запровадження конкуренції на ринку і вільного вибору постачальника. Тому такі дії, що спричинили примусовий перехід споживача, є неприпустимими", - зазначила член НКРЕКП Оксана Кривенко.

Вона додала, що комісія й надалі анулюватиме ліцензії в разі грубих порушень ліцензійних умов.

А нині таке рішення регулятор ухвалив уперше.

У НКРЕКП наголосили, що споживачі, які до 1 березня 2021 року не встигнуть обрати нового постачальника природного газу, автоматично перейдуть на обслуговування до постачальника "останньої надії" і будуть забезпечені паливом за ціною, не вищою від гранично встановленої Кабінетом Міністром.

Як повідомлялося, уряд 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться надавати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК «Нафтогаз України».

НКРЕКП на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.