НКРЕКП видала ліцензії на постачання електроенергії 13 газзбутам

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 13 газзбутам.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення було оприлюднене під час засідання НКРЕКП 3 лютого.

Так, ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії отримали: ТОВ "Вінниця-газзбут", ТОВ "Волинь-газзбут", ТОВ "Дніпропетровськ-газзбут", ТОВ "Житомир-газзбут", ТОВ "Закарпат-газзбут", ТОВ "Запоріж-газзбут", ТОВ "Івано-Франківськ-газзбут", ТОВ "Київобл-газзбут", ТОВ "Рівне-газзбут", ТОВ "Суми-газзбут", ТОВ "Харків-газзбут", ТОВ "Чернівці-газзбут", ТОВ "Чернігів-газзбут".

Як відомо, компанії, що здійснюють постачання газу для населення, мають змогу пропонувати споживачам одночасно продаж газу та електроенергії.