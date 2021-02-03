НКРЕКП затвердила вартість послуг «Гарантованого покупця» за грудень 2020 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила вартість послуг державного підприємства «Гарантований покупець» за грудень 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті підприємства.

"НКРЕКП затвердила розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яку надало державне підприємство «Гарантований покупець» в останньому місяці минулого року", - йдеться в повідомленні.

За даними "Гарантованого покупця", вартість його послуг у грудні становила 2,25 млрд грн. Згідно з вимогами порядку купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, ці гроші мають надійти від НЕК «Укренерго», яка, у свою чергу, має здійснити оплату в повному обсязі протягом одного робочого дня від її затвердження.

Отримання платежу від НЕК «Укренерго» – обов’язкова умова для розрахунку «Гарантованого покупця» перед виробниками електроенергії за «зеленим» тарифом.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" здійснює розрахунки за електроенергію, придбану за "зеленим" тарифом. За даними держпідприємства, станом на 5 січня 2021 року обсяг виплат за "зеленим" тарифом з початку 2020 року сягнув 22,93 млрд грн. Рівень розрахунків – 47,7%. Борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" для розрахунків за "зеленим" тарифом – 23,9 млрд грн.

В грудні 2020 року ДП "Гарантований покупець" придбало 4 582 тисячі МВт-год. електричної енергії, на 13% більше, ніж у листопаді.