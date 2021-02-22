Зеленський поскаржився на «помічників» у роботі з МВФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що в країні є люди, які в обхід уряду спілкуються з представниками МВФ, і таким чином шкодять переговорам влади з фондом.

Про це глава держави сказав на пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що у нас нормальні відносини з Міжнародним валютним фондом. Всередині України нам ніхто не допомагає із цією темою, а навпаки, я знаю, що багато людей, багато «лобістів» працюють окремо з МВФ і розповідають, що тут відбувається в Україні: «ай-ай-ай. Тут таке страшне. От якби були ми, ми б показали...». Тобто, помічників немає, з іншого боку я повинен вам сказати, що ми будуємо незалежну Україну, і деякі речі, які хочуть ті чи інші наші західні партнери, з деякими речами ми погоджуємося, а з деякими ні», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що програма з МВФ не завершується. У рамках програми stand by наша держава має отримати ще два транші. Українська влада має виконати для цього низку економічних зобов'язань, бо була така домовленість з МВФ. «Програма не виконана через деякі речі. Наприклад, по юридичному напрямку закон про Вищу раду правосуддя, їх же готували багато років, що буде такий закон. А ми тепер дуже швидко повинні якісь речі робити. Дуже швидко. А це непросто. І банківський закон», – сказав Президент.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на кошти від МВФ. Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи вірить він в те, що Україна їх отримає цього року, сказав: «Я вірю в це. У нас в цілому немає такого питання «якщо ні?», а якщо ні, то у нас завжди є план Б», - додав Глава держави.

Як повідомлялося, 13 лютого МВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by. За словами постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, з 21 по 23 грудня та з 11 січня по 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими можновладцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програми дій уряду. 18 лютого посли країн «Великої сімки» на зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком привітали зобов’язання України вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.