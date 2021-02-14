Вітренко запевнив, що газ, видобутий в Україні, йде на потреби населення

Видобутий в Україні газ має нижчу собівартість та йде на потреби українського населення.

Про це заявив у інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

«Ми (державна компанія «Укргазвидобування», - ред.) видобуваємо і відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення... Цей газ не йде ні на який експорт. Тобто газ, видобутий в Україні, як я і сказав, йде на потреби населення», – сказав Вітренко.

При цьому посадовець пояснив: «Ми знаємо, і це теж невелика таємниця, що собівартість видобутку – до речі, вона зросла дуже сильно, і це теж питання до ефективності діяльності «Нафтогазу», – приблизно 2,6 гривні. Тобто у 2–3 рази менше, ніж ціна, яку зараз платить населення. Потрібно ще враховувати тариф на передачу. Але в принципі у будь-якому разі собівартість набагато менша, ніж ринкова ціна».

За його словами, виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю.

«Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати», – сказав він.

Також він нагадав, що у графу витрат входять як податки, так і оператор ГТС, який обслуговує труби високого тиску.

«Тому, якщо буде працювати «Нафтогаз» тільки по собівартості, «Нафтогаз» тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а «Нафтогаз» практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет – здається, 95%, – то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії», – пояснив Вітренко.

Як повідомлялося, уряд 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться надавати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК «Нафтогаз України».

НКРЕКП на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.