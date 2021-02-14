У Міненерго немає даних про кількість газу у сховищах Нафтогазу - Вітренко

Міністерство енергетики не має точних даних про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах НАК «Нафтогаз України».

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

«Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу Нафтогазу в підземках. Мало того, там є теж два режими – митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає. Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що Нафтогаз навіть Міненергетики не надає такі дані», – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що ситуацію виправлять найближчим часом.

«Ми тримаємо Нафтогаз у державній власності для того, щоб Нафтогаз якраз працював там, де є провали ринку, де ринок сам по собі не працює ефективно, щоб Нафтогаз виконував ще якісь інші функції. Наприклад, забезпечував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого Нафтогазу у підземці газу», - наголосив в.о. міністра.

Крім того, за його словами, необхідно знати і яка собівартість цього газу у підземних сховищах. «Бо багато спекуляцій лунає на цю тему, що ось Нафтогаз закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати я не можу. А це неправильно», – зауважив в.о. міністра.

Як повідомлялося, на початку січня пресслужба НАК «Нафтогаз України» поінформувала, що українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 мільярда кубометрів.