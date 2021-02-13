Вітренко - про ймовірну відставку: «Я не можу просто зібрати речі й піти»

Юрій Вітренко не має наміру бути першим заступником міністра енергетики, якщо на його нинішню посаду призначать когось іншого.

Як повідомляє Укрінформ, про це Юрій Вітренко сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я зараз в.о. залишаюся, тому що я виконую фактично обов’язки міністра. Іншого міністра немає. Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі й піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому що це рішення Кабміну. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся. Тоді просто країна скаже: хтось інший буде робити», – сказав Вітренко.

Він наголосив, що для нього «взагалі посада не є важливою».

«Тобто я пішов працювати, тому що мені сказали: потрібно допомогти державі. Ось у спосіб, у який я можу, я державі допомагаю», – додав в.о. міністра енергетики.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла набрати достатню кількість голосів для призначення Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Тоді «за» проголосували лише 186 народних депутатів.

21 грудня, Кабмін призначив Вітренка т.в.о. міністра енергетики. Президент Зеленський 25 січня попросив депутатів підтримати його призначення на цю посаду, а 28 січня Прем'єр-міністр Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення в.о. міністра енергетики Вітренка на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики. Але того ж таки дня Верховна Рада вдруге провалила голосування за цю кандидатуру.