У Кабміні розповіли про п’ять інвестпроєктів для відновлення Донбасу

Відновлення інфраструктури територій Донецької та Луганської областей уряд бачить через призму інвестування і використання механізмів державно-приватного, механізму індустріальних парків та стимулювання приватних інвестицій.

Про це під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 заявила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Збройна агресія Російської Федерації проти України, тобто окупація частини території, спричинила ряд значущих структурних зрушень в економіці і в першу чергу в економіці Донецької і Луганської областей. Ситуація в цих регіонах наразі характеризується зруйнованою економікою, іІнфраструктурою і формуванням іміджа, як території бойових дій, що призвело, фактично, до повного нівелювання інвестиційної привабливості цих регіонів. Завдання всіх гілок влади і органів місцевого самоврядування - зосередити свої ресурси для відновлення іміджу та інвестиційної привабливості цих територій. Ми бачимо відновлення цих територій через призму інвестування і використання таких механізмів, як механізм державно-приватного партнерства, механізм індустріальних парків, так і стимулювання саме приватних інвестицій», - заявила Новікова.

Вона додала, що наразі існують всі механізми для державно-приватного партнерства, адже це один із найкращих механізмів для розвитку цих територій. А на території Донецької та Луганської областей є потенційні об’єкти для інвестування. Також при Мінекономіки вже створена агенція з державно-приватного партнерства, яка покликана допомагати, як органам центральної виконавчої влади, так і місцевого самоврядування для стимулювання проєктів.

«У цьому році було затверджено перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року і п’ять проєктів, які увійшли до цього переліку. повинні бути реалізовані саме на території Донецької і Луганської області. Це два проєкти в сфері енергетики та три проєкти в сфері будівництва об’єктів щодо поводження з побутовими відходами», - поінформувала заступник міністра.

Також Новікова розповіла, що на сьогодні в реєстрі індустріальних парків включено 46 індустріальних парків, з них 4 індустріальні парки розташовані на території Луганської та Донецької областей. І важливе значення має створення «реально інвестиційно-привабливих майданчиків з усією необхідною інженерною та транспортною інфраструктурою для розвитку цих парків».

За її словами, для цього у Мінекономіки було розроблено проєкт закону про вдосконалення засад та функціонування індустріальних парків № 5021. Також законопроєкти про внесення змін до Митного кодексу та про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання створення та функціонування індустріальних парків - № 3724 та № 3725, якими передбачено певні стимули для ведення діяльності в таких парках.

«Щойно набрав чинності закон про держпідтримку індустріальних проєктів зі значними інвестиціями в Україні. Ми маємо надію, що запрацює закон, який всі знали під кодовою назвою «Інвестиційні няні». Найближчим часом ми визначимо уповноважену установу, яка буде покликана супроводжувати інвесторів. У даному контексті потрібно акцентувати увагу цієї установи і пріоритезувати її діяльність в напрямку залучення інвесторів саме на територію Донецької та Луганської областей і окреслення пріоритетів таких областей», - зазначила урядовець.

Вона акцентувала, що всі стимули вже є, зокрема, податкові, митні пільги, також підключення до мереж та надання земельних ділянок, що можна застосовувати для інвесторів і на цих територіях. Також важливою для розвитку малого та середнього підприємництва у будь-якому регіоні є правильна дерегуляція. Наразі стоїть завдання перейти від контрольно-наглядових функцій держави до створення сервісної функції в цілому. Також активізується доступ до фінансів – запущено програму 5-7-9 та програму портфельних гарантій. Триває робота над розвитком механізму факторинг-хабу на прикладі публічних закупівель та вже є домовленості щодо розширення факторингу в цілому по Україні.

«Що стосується підтримки екосистеми малого та середнього підприємництва – дійсно ми працюємо над концепцією створення одної інституції, яка буде підтримувати бізнес. У нас є певні ініціативи щодо запровадження інституту бізнес-омбудсмена, який буде захищати інтереси бізнесу, який працює на тих чи інших територіях», - підсумувала Новікова.

Як повідомлялось, Національна економічна стратегія-2030 розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення.

Широке обговорення проекту Національної економічної стратегії - 2030 розпочалося 22 січня. На основі публічного обговорення НЕС-2030 буде розроблено проект рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено Пріоритети для Програми дій Уряду на 2021-2023 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.