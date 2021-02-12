На відновлення Донбасу треба $21 мільярд – Резніков

Втрати від окупації територій Донбасу становлять 375 млрд грн, а витрати на відновлення перевищують 21 млрд доларів.

Такі цифри озвучив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час Публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За розрахунками експертів Центру економічних стратегій, втрати тільки у Донецькій та Луганській областях становлять 375 млрд грн., і це без врахування вартості активів, які знаходяться на окупованих територіях», - сказав він.

Окрім того, за його словами, за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на поновлення Донецької та Луганською областей перевищують 21 млрд дол. Специфіка підконтрольної території Донецької та Луганської областей крім недоліків, які існують у всій Україні, мають і специфічні риси – це несприятливий безпековий імідж, ризик загострення військового конфлікту. Відсутність доступу до кредитів. Зруйновані традиційні ринку збуту, державні шахти збиткові, транзитні маршрути перервані. Маріупольській порт втратив вантажопотік. Крім того, значне мінне забруднення територій, діє заборона на авіа перельоти, складна логістики. І це все, за словами урядовця, лякає бізнесменів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції.

Фото: Макс Левін, LB.ua