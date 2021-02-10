Резніков назвав «медичним геноцидом» ситуацію з COVID-19 на окупованому Донбасі

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков важає, що в ОРДЛО відбувається «медичний геноцид» у питанні боротьби з COVID-19.

Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди просто не мають можливості отримати елементарну допомогу, немає ліків, немає лікарів, а з іншого боку - рівень тестування у них дуже низький, тестують тільки тих, хто має яскраво виражені симптоми. Наголошую, і на цьому тлі окупаційні адміністрації блокують КПВВ. Це можна назвати медичним геноцидом, це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - зауважив Резніков.

За його словами, ситуація на окупованих територіях з COVID-19 дуже складна: рівень летальності від ковіду дуже високий.

За даними статистики окупаційної адміністрації – у Донецьку, зокрема, летальність від ковід становить 8,6%. Це у 4,5 раза вище, ніж у середньому по Україні. У листопаді та грудні летальність становила 11%. Тобто, кожен 9-ий помирав від коронавірусу.

У Луганську рівень летальності 8,7.

Резніков нагадав, що Україна надсилає на окуповану територію гуманітарну допомогу постійно. Просить і міжнародні організації про допомогу.

За його словами, із самого початку епідемії було зафіксовано факт єдиного підходу РФ до різних окупованих територій. «А саме - синхронізацію дій окупаційних адміністрацій у Донецьку, Луганську по темі ковід», - сказав він.

Віцепрем'єр вважає, що окупанти маніпулюють даними. Також приховують факти захворювання в окупаційних військах. Це чітко демонструє, що керівний центр цих адміністрацій є спільним і знаходиться зовні. І це виступає важливим доказом так званого ефективного контролю з боку РФ на окупованих територіях, « і це дуже важливо для майбутніх судових процесів, і казочки про те, що їх там немає, є примарними», - додав Резніков.

Як повідомлялося, в Україні за добу 9 лютого зафіксували 3409 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії захворіло 1 253 055 осіб.