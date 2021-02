Громадяни з ОРДЛО можуть отримати безоплатне COVID-лікування — Ляшко

Україна наприкінці 2020 року запровадила швидке тестування на виявлення антигену до COVID-19, в тому числі і на пунктах в'їзду/виїзду в Донецькій та Луганській областях, і громадяни з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей можуть отримати безоплатне лікування від COVID-19 у разі виявлення хвороби.

Про це в ході дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation" сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Люди, які перетинають пункти в'їзду/виїзду з непідконтрольної на підконтрольну територію України в Луганській та Донецькій областях, мають можливість пройти тестування на COVID-19. Під час проходження паспортного контролю вони встановлюють застосунок “Дій вдома”, в сервісній зоні можуть пройти тест в пунктах тестування. Якщо результат тесту негативний, пункт тестування передає інформацію в застосунок “Дій Вдома” і людина не потребуватиме ізоляції або обсервації.... В разі, якщо в людини немає можливості встановити застосунок “Дій Вдома”, обласні адміністрації Донецької та Луганської областей створили обсерватори, в яких люди повинні пробути 14 днів для того, щоб перевірити чи не проявляться у них симптоми хвороби. Якщо це (захворювання — ред.) буде виявлено, вони будуть отримувати безоплатне лікування на території України. Якщо симптоми хвороби не будуть виявлені, громадяни можуть вільно пересуватися на території, підконтрольній Україні”, - сказав Ляшко.

За його словами, у разі якщо людина не бажає чекати на проведення тестування в сервісній зоні, вона має право впродовж 48 годин доїхати до пункту, який зазначила в застосунку “Дій Вдома”, для проходження самоізоляції або здати тест в приватній лабораторії і отримати результат. Негативний результат дозволяє припинити ізоляцію або обсервацію.

Головний санлікар наголосив, що медична допомога на підконтрольній Україні території надається всім безоплатно. Фінансування цих послуг здійснюється Національною службою здоров'я України за рахунок державного бюджету.

Зараз, додав він, матеріально-технічна база лікарень зараз значно покращилася, порівняно з весною 2020 року.

"Особливо це знову ж таки стосується Донецької та Луганської областей, в яких більшість лікувальних закладів обласного рівня залишились на непідконтрольній території України і тому це потребувало від МОЗ, ОДА значних зусиль, щоб наростити спроможності матеріально-технічної бази”, - сказав Ляшко.

Загалом, за його словами, за весь період спостереження на підконтрольній Україні території Донецької області було зареєстровано 44 тисячі випадків захворювання на COVID-19, що склало 3,6% від усіх випадків по Україні. Наразі одужало вже 90% людей, які захворіли на коронавірус і потрапили до офіційної статистики. Померло в Донецькій області внаслідок від COVID-19 902 людини. Також за час пандемії на підконтрольній території Донецької області зафіксовано 1838 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед медичних працівників. В Луганській області зареєстровано 13 тисяч випадків коронавірусної хвороби, з них 83% людей вже одужали, зафіксовано 397летальних випадків. В Луганській області, за даними МОЗ, зареєстровано 1042 випадки захворювання на коронавірус серед медичних працівників.