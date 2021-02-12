Резніков розповів про економічний спецрежим, який готують для Донбасу

Економічне життя у Донецькій та Луганській областях, які частково окуповані, можна відновити чотирма шляхами: фінансування з державного бюджету, донорська допомога, отримання нових позик та кредитів, а також створення привабливого клімату для інвестицій.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час Публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є чотири шляхи, як відновити економічне життя в цьому регіоні. Це - фінансування з державного бюджету, донорська допомога, отримання нових позик та кредитів. Або створення привабливого клімату для інвестицій. Ми маємо рухатись по четвертому варіанту – створення інвестиційної привабливості на цих територіях», - сказав Резніков.

За його словами, говорити про повну реінтеграцію можна тоді, коли там буде створено економічні передумови. А для цього потрібно проведення масштабного економічного експерименту. «Суть його - це випереджаюче впровадження найбільш модернових підходів і реформ на цих територіях. Це не просто мрія - це державна політика», - відзначив Резніков.

Він повідомив, що робочі групи вже розробляють стратегію розвитку цих областей з чіткими показниками. «Ми маємо затвердити план і протягом 6 місяців на виконання затвердженої урядом концепції створити продукт - а саме низку законопроектів, які мають бути внесені у парламент для їхньої підтримки. І по суті ми маємо отримати спеціальний режим інвестиційної та підприємницької діяльності, який почне функціонувати, я маю надію, не пізніше 1 січня 2022 року», - сказав урядовець.

Він зауважив, що Стратегія України до 2030 року означає для цих територій, що як мінімум через три роки буде побудована нова залізниця в Луганській області. Через 5 років - налагоджена система водопостачання, буде створена система зрощування. Європейські країни переведуть виробництво зі сходу азійського континенту на Схід України. Буде створено повноцінний агрокластер. Поновлення авіасполучення. Діятимуть десятки індустріальних парків. Цей експеримент зі спеціальним режимом підприємницької діяльності може стати прикладом для всієї країни, - наголосив Резніков.

Зі свого боку, голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець запевнив, що парламент, розуміючи, що відбувається на Сході країни, готовий підтримувати і голосувати всі законодавчі ініціативи. «Парламент поруч він працює разом з Кабміном, ОДА і місцевими керівниками ОТГ", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2021 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило для ознайомлення текст проєкту закону «Про державну політику перехідного періоду» та закликало надсилати свої зауваження та пропозиції.

Фото: kyiv.city.gov.ua