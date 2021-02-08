Сім ознак трудових відносин: уряд схвалив законопроєкт

На позачерговому засіданні 8 лютого Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, в якому визначено сім ознак наявності трудових відносин. У разі ухвалення закону парламентом, за наявності хоч би трьох ознак із семи роботодавець буде зобов'язаний укласти з працівником трудовий договір.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що проєкт Закону “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності” має на меті закріпити на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадити принцип презумпції наявності трудових відносин.

Так, законопроєктом визначається сім ознак їх наявності:

виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи; здійснення регулювання процесу праці, що має постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період; виконання роботи на робочому місці, визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку; організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи; систематична виплата винагороди особі, яка виконує роботу; встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку; відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак.

У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, гарантіями щодо збереження місця роботи.

Читайте також: Служба зайнятості Києва пропонує роботодавцям фінансову та інформаційну підтримку

Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни. На думку Мінекономіки, це зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим та зрозумілим для колективу та посилить захист працівників від незаконного звільнення.

Наголошується, що прийняття закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

Як повідомляв Укрінформ, від 30% до 40% суб’єктів малого та середнього підприємництва працюють в «тіні». Про це під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року повідомила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова.