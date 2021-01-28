Служба зайнятості Києва пропонує роботодавцям фінансову та інформаційну підтримку

У 2020 році на нові робочі місця за направленнями Київського міського центру зайнятості працевлаштували 59 безробітних з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ).

«Важливим напрямком співпраці столичної служби зайнятості з роботодавцями є фінансова підтримка підприємців. За 2020 рік на нові робочі місця за направленнями Київського міського центру зайнятості працевлаштовано 59 безробітних з компенсацією роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», - йдеться у повідомленні.

Крім того, роботодавцям компенсовано витрати на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів 21 зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб.

У 2020 році співпраця КМЦЗ з роботодавцями велась за кількома напрямами, серед яких: інформаційно-роз’яснювальна робота, підбір персоналу на замовлення роботодавців та фінансова підтримка.

«Ситуація на ринку праці сьогодні вимагає принципово нових підходів до вирішення питань зайнятості населення. Акценти зміщуються в бік більш тісної взаємодії служби зайнятості та роботодавців, надання їм комплексу якісних послуг – від вивчення потреб до забезпечення їх висококваліфікованим персоналом», - зауважив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Для інформування роботодавців про основні положення законодавства про зайнятість та легалізацію трудових відносин у 2020 році фахівці служби зайнятості провели 87 семінарів, в яких взяли участь 354 роботодавці. Також спеціалісти районних філій КМЦЗ відвідали 1678 роботодавців з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань недопущення використання незадекларованої праці.

Під час карантину працівники столичної служби зайнятості проводили онлайн заходи: презентації роботодавця, вебконференції, семінари, де особлива увага акцентувалась на темі легалізації трудових відносин.

«Тема легалізації трудових відносин надзвичайно актуальна і для працівників, і для роботодавців, адже неформальна зайнятість позбавляє їх гідних соціальних гарантій. Натомість кожен, хто підтримує цивілізовані трудові відносини, має можливість звернутися до служби зайнятості і отримати допомогу», - наголосив Білич.

Крім цього, у 2020-му році Київський міський центр зайнятості взяв участь у реалізації двох урядових проєктів з надання фінансової підтримки бізнесу на період карантинних обмежень. Під час карантину багато роботодавців змушені були скоротити свої виробництва, зупинити бізнес, відправити працівників у відпустку без збереження заробітної плати.

Програми фінансової допомоги з часткового безробіття на період карантину та надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання для здійснення виплати найманим працівникам на період обмежувальних протиепідемічних заходів дозволили виплатити близько 310 млн грн та зберегти майже 60 тисяч робочих місць.

Фото з відкритих джерел