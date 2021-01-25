Торік до служби зайнятості Києва звернулися 2000 переселенців і майже 800 учасників АТО/ООС

Упродовж 2020 року послугами столичної служби зайнятості скористалися 2 266 внутрішньо переміщених осіб та 796 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил).

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості (КМЦЗ).

“Послугами служби зайнятості скористалися 2 266 внутрішньо переміщених осіб, 538 особам столична служба зайнятості посприяла в забезпеченні роботою. Кожен четвертий безробітний з числа ВПО знайшов роботу у сфері оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів; кожен десятий працевлаштувався у сфері фінансової і страхової діяльності; 9% пішли працювати у галузь тимчасового розміщування й організації харчування; 8% - у сферу охорони здоров’я”, - зазначили у відомстві.

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходив 41 безробітний з-поміж внутрішніх переселенців.

«Столична служба зайнятості намагається забезпечити роботою кожну людину, у тому числі і внутрішньо переміщених осіб. Ситуацію ускладнює той факт, що 87% внутрішньо переміщених осіб - громадяни з вищою освітою, професіонали, фахівці, технічні службовці, що додатково збільшує навантаження на ці сфери. А на ринку праці Києва й без того існує дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Серед тих, хто шукає роботу, переважають особи з вищою освітою і відповідним досвідом роботи, тоді як існує гостра потреба у представниках робітничих професій», - зауважив директор КМЦЗ Віктор Білич.

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Також за сприяння столичної служби зайнятості у 2020 році отримали роботу 188 осіб з числа учасників АТО (ООС). Зокрема, третина безробітних працевлаштувалася у сфері оптової та роздрібної торгівлі й ремонту автотранспортних засобів; 21% - в державному управлінні й обороні; 13% - у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 7% - у сфері інформації та телекомунікації; 5% - в галузі тимчасового розміщування й організації харчування.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням столичної служби зайнятості проходили 18 учасників. Допомогу з безробіття отримували 767 учасників АТО (ООС).

Як відзначив очільник столичної служби зайнятості, на внутрішньо переміщених осіб – за відсутності підходящої роботи і на учасників АТО (ООС) – якщо право на пенсію ще не настало, поширюється можливість безоплатно отримати ваучер на навчання. Ваучер дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку та підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями в навчальних закладах чи в роботодавця.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку карантину працевлаштували 440 тисяч осіб.

Фото з відкритих джерел