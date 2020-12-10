Шмигаль каже, що нині почався другий пік звернень з безробіття

В Україні від початку карантину працевлаштували 440 тисяч осіб.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтервю УП, повідомляє Укрінформ.

“Тобто 440 тисяч людей отримали офіційне працевлаштування через центри зайнятості. На різні місця і в різних галузях: і в агро, і в будівництві... Звичайно, "Велике будівництво" дало свій внесок сюди і значний. На початок карантину у нас була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, сьогодні – 420 тисяч. Ще місяць тому було 396”, - сказав Шмигаль.

За його словами, після карантину вихідного дня цифра виросла. Тобто, якщо ВВП не постраждав, але ось люди - так. Нині спостерігається другий пік звернень із безробіття: перший був після початку карантину. Традиційно впливає і завершення аграрного сезону, люди стають на реєстрацію, додав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Україні з середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Водночас 11 листопада уряд схвалив відмову від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

Тим часом 5 грудня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні під час посилення карантину в січні планується закриття шкіл, дитсадків і ТРЦ, але транспорт, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть.

Кабінет Міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.