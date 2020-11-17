Шмигаль: Через центри зайнятості роботу знайшли понад 430 тисяч осіб

Станом на середину листопада в Україні через центри зайнятості офіційно працевлаштовано понад 430 тисяч осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у програмі “Свобода слова” на ICTV.

"На сьогоднішній день через центри зайнятості офіційно працевлаштовано понад 430 тисяч людей. Це також те над чим ми працювали 8 місяців для того, щоб допомогти бізнесу", - зазначив глава уряду.

За його словами, від початку епідемії коронавірусу Кабмін здійснив низку кроків, аби допомогти підприємцям. Зокрема, через комерційні банки було надано більше 12 мільярдів гривень допомоги малому та середньому бізнесу.

"Абсолютно з усією серйозністю і відповідальністю заявляю: ми розуміємо всі виклики та всі наслідки того, з чим стикнувся світ і з чим стикнулася сьогодні Україна", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, згідно з яким у суботу та неділю забороняється робота закладів громадського харчування, фітнесцентрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюють продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки, АЗС, СТО.

Фото: КМУ