Міжнародні резерви України у січні «схудли» на 1,1% - Нацбанк

Міжнародні резерви України за січень 2021 року зменшилися на 1,1% - до 28,821 млрд дол. США (в еквіваленті).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Станом на 1 лютого 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 821 млн дол. США (в еквіваленті). У січні вони зменшилися на 1,1% насамперед унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави. Водночас інтервенції Національного банку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково урівноважили вплив платежів з обслуговування державного боргу на резерви", - йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж січня визначали такі чинники:

по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 311,4 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 197 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), 66,4 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на корить уряду від розміщення ОВДП склали 48,2 млн дол. США;

по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Традиційно на початку січня спостерігалася невисока активність на валютному ринку. Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу (на загальну суму 20 млн дол. США) та з купівлі (40 млн дол. США) валюти для згладжування коливань на валютному ринку. В останні два тижні січня міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 68,7 млн дол. США (в еквіваленті).

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви за підсумками 2020 року зросли на 15% і станом на 1 січня 2021 року сягнули 29,133 млрд дол. США (в еквіваленті).