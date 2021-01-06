Міжнародні резерви України на початок року перевищили $29 мільярдів

Міжнародні резерви за підсумками 2020 року зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули 29,133 млрд дол. США (в еквіваленті).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що такий обсяг резервів є рекордним за останні вісім років (востаннє більший обсяг було зафіксовано ще у вересні 2012 року.

"Збільшити міжнародні резерви загалом на 3,8 млрд дол. США у кризовий рік Національному банку вдалося за рахунок послідовної політики на валютному ринку", - наголосили в пресслужбі.

Зокрема, попри те, що в березні 2020 року чистий продаж валюти центральним банком становив 2,2 млрд дол. США, і регулятор згладжував коливання в бік знецінення гривні під час запровадження карантинних заходів, обсяги чистої купівлі валюти за рік перевищили 1 млрд дол. США.

У НБУ додали, що в 2020 році обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу сягнув 10,4 млрд дол. США в еквіваленті - майже стільки ж, скільки було надходжень на користь уряду (10,3 млрд дол. США).

На збільшення обсягу міжнародних резервів у 2020 році також вплинуло підвищення вартості фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) на 2,3 млрд дол. США.

У Нацбанку також навели дані за попередній місяць: у грудні 2020 року міжнародні резерви України зросли майже на 3 млрд дол. США. Це обумовлено значним рівнем надходжень на користь уряду, а також позитивним сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Динаміку резервів у грудні визначали кілька чинників, і насамперед операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили майже 3 млрд дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 1 млрд дол. США (в еквіваленті) надійшов від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) та 670,2 млн дол. США – від розміщення єврооблігацій (ОЗДП). Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті становив 478,3 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 414,9 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Крім того, Нацбанк проводив операції на міжбанківському ринку. Так, у першій половині грудня, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти через активізацію нерезидентів на аукціонах ОВДП, НБУ викупив у резерви 378,6 млн дол. США . У другій половині місяця попит на іноземну валюту зріс, зокрема через активізацію бюджетних виплат. Для згладжування девальваційних коливань Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 89,4 млн дол. США. Отже, чистий обсяг купівлі валюти центральним банком на міжбанку в грудні становив 289,2 млн дол. США.

Ще одним чинником була переоцінка фінансових інструментів. Їхня вартість минулого місяця зросла на 217,5 млн дол. США (в еквіваленті).

Як повідомляв Укрінформ, на 1 грудня 2020 року міжнародні резерви України становили 26,135 млрд дол. США (в еквіваленті).